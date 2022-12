60 anni Unpli: Cirio, custodi di storia cultura e tradizioni

"Siete custodi di storia, cultura e tradizioni. Realtà fondamentali sul nostro territorio e risorse preziose da proteggere e valorizzare sempre". Così, su Facebook, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che si è collegato in video per un saluto alle alle celebrazioni, a Roma, per il 60esimo anniversario dalla costituzione dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (Unpli). "Viva le Pro Loco d'Italia e grazie di cuore per ciò che fate ogni giorno", conclude.