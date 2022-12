Disabilità: Lo Russo, impegno non si esaurisce con una giornata

"Quando si parla di disabilità, l'impegno non può esaurirsi con la celebrazione di una giornata, ma deve essere quotidiano. Il principio fondamentale a cui tutti dobbiamo ispirarci è quello di creare una società le cui condizioni siano sostenibili e coinvolgenti, per tutte e tutti, nessuno escluso". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità. "Credo che le responsabilità di un ente locale, come un Comune, siano numerose e molto concrete - sottolinea -: l'accessibilità degli spazi pubblici, il diritto di accesso ai servizi e l'ampio tema delle barriere architettoniche. Nella complessa vita di una città dobbiamo tendere all'idea che nessuno si senta escluso o che sia limitato nel fare qualcosa a causa della propria disabilità. Non è semplice, lo sappiamo bene - conclude -, ma deve essere un impegno forte che ci deve accomunare".