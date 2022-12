Juve: diktat a giocatori, non parlare di accordo stipendi

Ai giocatori della Juventus era stato esplicitamente chiesto di non parlare nelle interviste dei dettagli del reale accordo riguardante la "manovra stipendi", in cui a fronte della pubblicizzata rinuncia da parte dei calciatori a quattro mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) da una scrittura privata sequestrata dai magistrati si ricava che l'accordo ne riguardava una sola. A parlarne è la Procura di Torino nel passaggio della richiesta di custodia cautelare, avanzata a giugno, per l'inchiesta sui conti della Juventus. Tutti i giocatori che vennero sentiti alcuni mesi fa in Procura hanno confermato che in quella primavera, segnata dall'emergenza Covid, era stato chiesto a loro di rinunciare ad un solo mese. Inoltre due giocatori, Matthijs De Light e Mattia De Sciglio, hanno consegnato agli inquirenti le conversazioni intercorse sul gruppo Whatsapp denominato JuventusTeam, di cui facevano parte i calciatori della prima squadra. Chat in cui il capitano Giorgio Chiellini spiega la proposta sottolineando che "per questioni legislative di Borsa la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi, è chiesto di non parlare nelle interviste sui dettagli di questo accordo".