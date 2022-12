Torino: le Portineria di comunità villaggio Natale solidale

Torino come Rovaniemi con un occhio al sociale grazie alle Portinerie di comunità. Dall'8 al 21 dicembre, gli spazi presidio del territorio a Porta Palazzo Borgo San Paolo e nei Giardini sulla Dora, raccoglieranno infatti con i loro elfi le letterine per Babbo Natale di bambini e bambine ai quali consegneranno poi, il 22 e il 23 dicembre, i regali chiesti che saranno acquistati grazie alla generosità della Comunità del dono. Nel 2020, quando era stata lanciata l'iniziativa, erano stati consegnati 80 regali ai bambini delle famiglie meno fortunate e altri 100 lo scorso anno. "La Comunità del dono sta crescendo", commenta Antonio Damasco, direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare dalla quale è partita l'iniziativa delle Portineria di comunità, progetto inserito dall'Unione Europea tra le realtà considerate buone pratiche. "Noi vogliamo entrare in punta di piedi nelle case delle famiglie più fragili - aggiunge Damasco - e supportarle con un piccolo gesto. Anche con azioni come queste si rafforza una comunità".