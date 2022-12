Bookmaker evasore, sequestrati oltre 2 milioni

La Guardia di Finanza di Torino, nel corso dell'operazione denominata "Hidden Bet", ha sequestrato, su decreto del Gip del Tribunale del capoluogo piemontese, oltre due milioni di euro di euro nei confronti di un bookmaker maltese che operava, fin dal 2016, nella raccolta di scommesse, sul territorio italiano, senza pagare le tasse. L'inchiesta, coordinata dalla Procura subalpina, ha permesso di individuare un centro scommesse su eventi sportivi, ippici e virtual games, che avrebbe operato occultamente attraverso numerosi bet point i quali si occupavano della raccolta fisica delle giocate, mettendo a disposizione i propri portali web, assumendosi, in parte, il rischio d'impresa in cambio del riconoscimento di una percentuale sulle prestazioni rese. I finanzieri del gruppo Torino e del dipendente secondo nucleo operativo metropolitana monitoravano l'attività dal giugno 2021. Gli accertamenti hanno consentito di accertare un volume di giocate superiore a 60 milioni di euro e proventi per otto milioni, che avrebbero generato un'evasione di imposte pari a due milioni. Secondo gli inquirenti, il rappresentante legale avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2018.