Tir di traverso, chiuso valico Colle della Maddalena

Per un tir finito di traverso sulla Route dipartimentale RD900 in Francia, questa mattina è stato provvisoriamente chiuso il tratto compreso tra Argentera (Cuneo) e il confine di Stato della statale 21 della Maddalena. La chiusura - informa Anas - è in entrambe le direzioni.