Tragedia Mottarone: Procura attende nuova udienza al Riesame

Non è ancora stata fissata dal tribunale del Riesame la data della nuova udienza in cui i giudici saranno chiamati a esprimersi, per la seconda volta, sulle misure cautelari nell'indagine sulla tragedia del Mottarone. Lo conferma all'Agi la procuratrice della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi. La nuova data dovrà essere stabilita dopo che la Corte d'appello di Torino ha rigettato la richiesta di ricusazione proposta dalla difesa di Luigi Nerini, titolare della società che gestisce la Funivia del Mottarone, tra gli indagati per l'incidente in cui il 23 maggio 2021 hanno perso la vita 14 persone.