Incidenti sul lavoro, nasce una rete di associazioni

Nasce la "rete nazionale lavoro sicuro", composta da associazioni che chiedono un mondo "con zero morti sul o da lavoro". La data per un incontro di apertura, a Bologna, è domani 6 dicembre, 15/o anniversario dell'incidente alla Thyssenkrupp di Torino. "Considerato il drammatico reiterarsi di stragi e di morti di lavoratori in Italia e nel mondo negli ultimi decenni (da Torino al Qatar) una serie di associazioni di base di familiari delle vittime e di lavoratori si mobiliteranno perché la memoria di questi eventi non venga tradita e al contrario alimenti, anche nella scia del tentativo di elaborazione dei lutti e di vicinanza ai familiari, azioni finalizzate alla prevenzione di eventi analoghi a quello che stiamo ricordando", scrivono i fondatori, invitando, per il 6 dicembre, ad esprimere sentimenti di lutto in ricordo delle vittime con drappi neri e con la accensione di candele. Le associazioni promotrici sono Afeva - associazione familiari vittime dell'amianto, Associazione in memoria di Mattia Battistetti OdV, Familiari delle vittime Tyssenkrupp Demasi, Rodinò, Marzo, Lavoro e salute (rivista), Medicina Democratica, Rete nazionale lavoro sicuro. L'incontro pubblico sarà alle 17.30 al Cassero di Porta Santo Stefano a Bologna.