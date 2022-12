Pichetto manda Fluttero in Paradiso

Dicono che… salvo colpi di scena, dovrebbe essere l’ex sindaco di Chivasso e senatore del centrodestra Andrea Fluttero a guidare il Parco del Gran Paradiso nel prossimo quinquennio. Restano da vincere le resistenze della Lega piemontese che preferirebbe “un presidente valligiano e non cittadino” al vertice dell’ente. Tra i principali sponsor di Fluttero c’è Gilberto Pichetto Fratin cui, in qualità di ministro dell’Ambiente, spetta la nomina e che nella passata legislatura regionale lo volle alla guida del gruppo di Forza Italia a Palazzo Lascaris. È stato lo stesso Pichetto a dare ampie rassicurazioni a margine delle celebrazioni per il centenario del Parco, al castello di Sarre, in Valle d’Aosta.