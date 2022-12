Anarchici: processo Cospito, anarchici bloccano strada Torino

Un centinaio di manifestanti ha bloccato la carreggiata davanti all'ingresso dal Palazzo di Giustizia di Torino, dove è iniziata l'udienza d'Appello per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino militanti anarchici della Fai (Federazione anarchica informale). Una decina di antagonisti sono presenti in aula, mentre Cospito e Beniamino sono in collegamento dal carcere di Sassari e Rebibbia a Roma.