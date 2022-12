Thyssen: Lo Russo, esempio di giustizia che va riformata

La strage della Thyssen "è un caso esemplare" del fatto che "serve una riforma della giustizia". Con queste parole il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è rivolto ai familiari dei sette operai morti nel rogo dell'acciaieria, durante la cerimonia al memoriale al cimitero Monumentale in occasione dei 15 anni dalla tragedia. "Questo - ha detto il sindaco - vuole essere anche un luogo di riflessione rispetto a una vicenda che ha segnato in modo indelebile la città e che rappresenta in modo esemplare alcuni mali che abbiamo in Italia. Il primo - ha sottolineato - è la sicurezza sul lavoro. È un tema complicato, ma oggi se vogliamo essere un Paese che su questo fa uno scatto in avanti, questo scatto dobbiamo farlo tutti". Lo Russo ha poi aggiunto che "il secondo male è un sistema giudiziario che talvolta lascia andare via i colpevoli e talvolta arresta gli innocenti, una giustizia e un quadro normativo che vanno riformati perché ci siano davvero certezza del diritto e della pena. E questo è un caso esemplare. L'auspicio - ha concluso facendo riferimento a una lettera delle famiglie al Governo - è che la vostra lettera possa segnare una nuova fase, perché anche da queste cose passa il nostro senso di appartenenza a una comunità e il sentirci parte del nostro Paese".