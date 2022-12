Thyssen: Grimaldi, 15 anni di morti sul lavoro continue

"Esattamente 15 anni fa sette lavoratori morivano nella nostra città nel rogo della linea 5 dello stabilimento Thyssenkrupp, per colpa della negligenza di chi non garantì la sicurezza su quel luogo di lavoro. Ancora oggi i famigliari delle vittime non hanno ottenuto piena giustizia. E sono 15 anni in cui le morti sul lavoro non si sono fermate, anzi". Così, nel giorno dell'anniversario della tragedia, il vice capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi. "Quindici anni in cui le morti sul lavoro non si sono fermate, anzi - ribadisce -, gli incidenti mortali sul lavoro in Italia, nei primi 8 mesi dell'anno, sono stati 677, con una media di quasi tre vittime al giorno. Gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-agosto sono 484.561, cioè 2.019 al giorno - aggiunge -, con un aumento del 38,7% rispetto ai primi otto mesi del 2021". Per Grimaldi, dunque, "servono più controlli, certamente, ma serve intervenire per mettere fine alla proliferazione dei contratti senza tutele e degli appalti al ribasso sulla pelle di lavoratori e lavoratrici".