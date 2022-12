Tav: firmato protocollo legalità per la Torino-Bussoleno

È stato sottoscritto questa mattina in Prefettura a Torino il protocollo di legalità per la realizzazione della linea ferroviaria Tav 'Torino-Bussoleno'. "L'accordo concluso stamane - ha sottolineato il Prefetto Raffaele Ruberto - rappresenta un passo significativo nella direzione della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici collegati alla realizzazione dell'opera ed individua misure efficaci di protezione e tutela dell'economia legale". Fra le attività previste nell'intesa anche il tracciamento su filiera e manodopera. "Quando ci sono dei lavori si chiede il certificato antimafia - sottolinea Ruberto - qui si tratta di un'attività molto più approfondita perché non è soltanto una verifica della situazione soggettiva di coloro che aderiscono all'appalto, ma anche di tutto cioè che avviene nel cantiere, nei subappalti o noleggi - continua il prefetto - Alla prefettura, alla Cassa Edile e ai sindacati verranno forniti i cosiddetti per esaminare tutta la vita dell'opera". Il protocollo è stato siglato dalla Rete Ferrovia Italiana, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino e dalle Organizzazione sindaci di categorie. Verrà firmato nei prossimi gironi anche dal Commissario straordinario per la Nuova Linea Torino Lione - Tratta Nazionale, Calogero Mauceri, rimasto a Roma per altri impegni, ma che ha fatto pervenire un messaggio, con il quale ha evidenziato l'importanza di "uno sforzo corale per contrastare l'ingerenza delle consorterie criminali nei lavori di cantiere", evidenziando che "il protocollo di legalità pone le basi per coniugare il rispetto dei canoni anticorruzione con il rispetto dei tempi e dei cronoprogrammi".