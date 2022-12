POCHETTE DI LOTTA

Conte mette a reddito Torino,

tra "percettori" e Massoneria

Il Mélenchon Appulo cerca anche sotto la Mole il bagno di folla tra i beneficiari del sussidio di cittadinanza, ma prima un salto agli Asili del gran maestro Rosso. "Non molliamo di un centimetro". Così nelle piazze costruisce l'opposizione a Meloni e sfida il Pd

“Non molliamo un centimetro”. Il reddito di cittadinanza è la sua bandiera ed è il momento di tornare a sventolarla proprio ora che Giorgia Meloni la vuole ammainare. Arriva a Torino il tour “sudamericano” di Giuseppe Conte, tra bagni di folla, abbracci, rassicurazioni. Un po’ Peron un po’ Mélenchon. Qualcuno si commuoverà alla sua vista, scatterà selfie, gli affiderà timori e speranze. Difficile che si replichino le sceneggiate viste a Scampia, però non è detto.

L’ex bipremier gialloverde e giallorosso giungerà nel capoluogo domani mattina, accolto da Chiara Appendino e dagli eletti del Movimento 5 stelle guidati dal capogruppo in Sala Rossa Andrea Russi e dalla omologa a Palazzo Lascaris Sarah Disabato. Le polemiche sul suo condono a Ischia non ne hanno scalfito la popolarità, i sondaggi hanno registrato solo una leggera flessione ma lo statista di Volturara Appula è ancora in piedi, più vivo che mai. E mentre il Terzo polo civetta col centrodestra e il Pd s’arrovella nella contemplazione del suo ombelico, in vista del congresso, lui gira le piazze d’Italia e le rivolta contro la Ducetta della Garbatella. “Lo Stato non può tagliare uno strumento di protezione sociale a chi è in difficoltà” s’annuncia sui social.

La prima tappa, alle 11,30 è all’asilo notturno Umberto I di via Ormea, gestito dalla Massoneria sabauda del gran maestro del Grande Oriente d'Italia Sergio Rosso. Le stesse logge che nel 2016 accordarono la propria fiducia alla allora candidata Appendino. Alle 12,30 l’appuntamento nel piazzale Ferruccio Parri, quartiere San Salvario, dove verrà accolto da decine di percettori del reddito di cittadinanza a lui grati, anzi devoti per il caro sussidio, appositamente convocati e dirottati dagli organizzatori. Il collegamento con l’Aria che tira su La7 assicurerà il pianto di questa gente all’occhio delle telecamere così che l’ex premier possa “continuare a raccontare il Paese a cui il Governo Meloni vuole togliere tutto”.