Incendio in una casa nell'Astigiano, due in ospedale

Un incendio è divampato la notte scorsa in una casa a Revigliasco d'Asti. Le due persone che si trovavano all'interno sono state portate in ospedale ad Asti per accertamenti; le loro condizioni non sono preoccupanti. Le fiamme, secondo i primi rilievi, si sono propagate da una stufa a legna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.