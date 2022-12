Sanità: certificazione Iasios per radiologia Torino

La Radiologia universitaria della Citta della Salute di Torino (diretta da Paolo Fonio) è tra i primi tredici Centri in tutto il mondo a ricevere la certificazione internazionale Iasios per il percorso diagnostico e terapeutico in oncologia interventistica. Una nota dell'azienda sanitaria parla di "grande riconoscimento". La certificazione Iasios è stata ottenuta dopo un lavoro di valutazione delle procedure e degli interventi svolti presso la Radiologia universitaria, in stretta collaborazione con la Struttura Qualità, Risk management e accreditamento (diretto da Ida Raciti). Le procedure che sono state sottoposte al giudizio dell'ente valutatore esterno includono, tra le altre, la termoablazione percutanea e la chemioembolizzazione. La termoablazione percutanea è una procedura mininvasiva che consiste nell'inserire nel tumore bersaglio un ago con la capacità di distruggere selettivamente con l'energia termica le cellule tumorali. "In questi casi - spiega Fonio - la guida complementare ecografica e Tac garantisce una migliore accuratezza dei risultati con un minor rischio di recidiva". La chemioembolizzazione, invece, consiste nell'occludere in maniera selettiva i vasi sanguigni che vascolarizzano il tumore ed iniettare contemporaneamente nella sola zona tumorale il farmaco chemioterapico. Questo trattamento è da anni riconosciuto come trattamento di scelta del tumore primitivo epatico in uno specifico stadio di malattia.