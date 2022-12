Tensioni in Valle di Susa a corteo No Tav

Momenti di tensione fra No Tav e forze dell'ordine in Valle di Susa al termine del corteo di stamani in occasione della "riconquista" di un terreno a Venaus da parte del movimento. Nella spianata di San Didero gli attivisti si sono avvicinati a un'area presididiata dalla polizia. Alcuni si sono inerpicati su una montagnola e hanno scagliato dei sassi. Dal grosso dei manifestanti sono stati lanciati anche dei grossi petardi all'indirizzo delle forze dell'ordine che hanno risposto sparando dei lacrimogeni.