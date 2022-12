Comitato Sì Tav, da Francia la risposta alle balle dei No Tav

"Ecco la risposta alle balle dei No Tav. Dalla parte francese si va avanti con altre centinaia di posti di lavoro". Comincia così una nota diffusa da Mino Giachino, del comitato Sì Tav-Sì Lavoro, alle notizie sull'avvio degli scavi, in Francia, per il tunnel di base in relazione alla nuova ferrovia Torino-Lione. "In Italia - aggiunge - stiamo fermi per cosa? Grazie alle nostre manifestazioni dal 2019 l'Europa ha promesso 1 miliardo anche per la tratta nazionale. Mi aspetto dal governo Meloni un deciso cambio di passo e mi auguro che la premier voglia al più presto visitare il cantiere di Chiomonte per dare il segnale inequivocabile che la Tav va avanti, e che, come diceva Cavour, occorre governare anche per quelli che non capiscono". Secondo Giachino "con la Tav anche il Ponte sullo Stretto varrà doppio perché tra dieci anni si potrà andare da Londra a Canicattì e viceversa".