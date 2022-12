Terzo Polo: il testo dell'accordo per la Federazione Azione-Iv

E' stato siglato oggi da Carlo Calenda, come segretario e legale rappresentante di Azione, e Matteo Renzi, come fondatore e delegato dell'assemblea di Italia Viva, l'atto di costituzione della Federazione Azione e Italia Viva "attraverso la quale partecipare in modo coordinato all'attività politica, con l'obiettivo di arrivare entro il tempo più breve possibile alla costituzione di un partito unico dei liberaldemocratici che sia aperto a tutte le forze e le energie liberali, riformiste e popolari che si riconoscano nei valori della Repubblica e respingano ogni forma di populismo di destra e di sinistra". "Le alleanze, le modalità di partecipazione alle elezioni nazionali, amministrative ed europee e la linea politica della Federazione - si legge ancora nel documento - saranno definite di comune accordo tra Azione e Italia Viva, che promuoveranno un costante coordinamento dei rispettivi rappresentanti nelle due Camere, per assicurare l'uniformità della linea politica e la condivisione della presentazione di emendamenti, proposte di legge e altre iniziative programmatiche di rilievo". Azione e Italia Viva promuoveranno anche "dove possibile e tenendo conto delle specificità dei diversi territori, la creazione di gruppi unitari territoriali e si assicureranno che i gruppi locali svolgano in modo quanto più coordinato e unitario possibile la propria attività politica".