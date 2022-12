Alessandria: morto Giorgio Guala, sacerdote e docente

E' morto ad Alessandria don Giorgio Guala, sacerdote, docente universitario, una delle difure più conosciute della città. Aveva 83 anni. Era fratello dell'imprenditore Piergiacomo, fondatore dell'omonima azienda produttrice di chiusure per bottiglie, e di Roberto, con cui nel 1995 diede vita all'associazione socio-politica 'Cultura e Sviluppo'. Il sindaco, Giorgio Abonante, nell'esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia lo ricorda come "un punto di riferimento per la comunità". "Con il suo Progetto Giovani - afferma - ha coinvolto molti ragazzi e li ha formati e preparati ad essere cittadini consapevoli e attenti. La sua capacità di affrontare il tema della partecipazione dal basso, come uno dei motori dello sviluppo democratico, resta un faro cui guardare anche per il futuro di Alessandria".