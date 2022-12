Tav: Fregolent (Az-Iv), subito conferma commissario

“Oggi più che mai, dopo una giornata di violenza in Val di Susa, chiediamo che avanzino i lavori per la Tav e si confermi il commissario per l'Asse ferroviario Torino-Lione, Calogero Mauceri”. Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, capogruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe in Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica. “Chi manifesta in queste ore non risponde alla volontà della gran parte degli abitanti della valle che aspettano da tempo il completamento dell’opera. La violenza sottolinea - appartiene a chi ideologicamente si oppone a quella che sarà un’occasione di rilancio per il territorio e per tutto il Paese. All’agente ferito e alle forze dell’ordine esprimiamo la massima solidarietà”, conclude.