Rifiuti: Ambrogio (FdI), situazione fuori controllo a Torino

"La situazione rifiuti è fuori controllo: chiederò comunicazioni urgenti al sindaco, ma anche di aprire un tavolo tecnico con Amiat per un cambio di marcia nella gestione della raccolta differenziata": lo afferma Paola Ambrogio, consigliera di Fratelli d'Italia. "Altro che le favole raccontate alle Ogr al termine del primo anno di mandato: Lo Russo pensi a togliere i rifiuti dalle strade - aggiunge in una nota ufficiale nella quale denuncia la situazione di emergenza nei quartieri torinesi di Aurora-Valdocco, Lucento, Vallette, Parella, San Donato, Parco Dora e San Salvario - lo avevamo detto e lo ribadiamo: il sindaco racconta una Torino che non c'è e che, invece, è abbandonata, in molti quartieri, a incuria e degrado". "Nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti è arrivato il momento di guardarsi in faccia, riflettere e trovare soluzioni comuni: serve un ragionamento più ampio di opportunità e sostenibilità, di rapporto costi-benefici - conclude Ambrogio - porta a porta 'spinto' e, ora, una farraginosa gestione delle eco-isole di prossimità hanno causato un aumento costante e significativo della tassa rifiuti e registrato, di converso, percentuali di crescita della raccolta differenziata spesso ferme al palo. Mancano premialità nei confronti del cittadino, come da direttiva europea di riferimento, corretta gestione e programmazione".