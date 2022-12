WELFARE

Bonus psicologo per 41mila italiani

L'Inps pubblica le graduatorie regionali per il 2022. In Piemonte oltre 3mila beneficiari. E il Pd chiede l'estensione della misura, nata dopo gli anni del Covid, anche per il 2023 e il 2024

Sono oltre 41mila in tutta Italia le istanze accolte dall’Inps per accedere al cosiddetto “Bonus psicologo”. Poco più di una su dieci. Lo comunica l’Inps, precisando di aver approvato le relative graduatorie regionali. “Le domande – spiega l'istituto – sono state accolte sulla base della percentuale di budget assegnato regionalmente all’indennità, con priorità per gli Isee più bassi. A parità di Isee, si è seguito il criterio cronologico di presentazione delle istanze. In Lombardia il numero maggiore di domande accolte: 6.991 per 4.194.967 euro di budget assegnato totale. A seguire il Lazio (3.997 domande e 2.398.525 euro), la Campania (3.863 e 2.317.800 euro), il Veneto (3.415 e 2.049.062 euro), la Sicilia (3.356 e 2.014.103) e l’Emilia-Romagna (3.144 e 1.886.685 euro). Alle loro spalle il Piemonte con 3.071 domande accolte per un budget complessivo di 1.843.142.

Gli interessati, accedendo al “Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito www.inps.it, possono visionare l’esito della richiesta presentata e, in caso positivo, l’importo assegnato e il codice univoco da utilizzare entro 180 giorni per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia. Il bonus psicologo 2022 spetta per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia fino a concorrenza della somma assegnata.

Un emendamento alla legge di bilancio depositato da un gruppo di deputati del Pd chiede di prorogare il bonus psicologo, istituito dopo la pandemia di Covid, per il 2023 e 2024, stanziando 25 milioni di euro per ciascuna annualità.