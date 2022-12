Stecco con tanti complimenti

Dicono che... non sia del tutto disinteressata la soddisfazione espressa da Alessandro Stecco per “l’importante traguardo” ottenuto dalla Radiologia universitaria della Città della salute di Torino, inserita da Iasios tra le eccellenze mondiali del settore. Il consigliere regionale della Lega nonché neuroradiologo pare che faccia affidamento proprio sul collega Paolo Fonio, direttore del reparto delle Molinette, per approdare in via Genova come primario appena terminato il mandato a Palazzo Lascaris. Un incarico che, in virtù del suo ruolo di docente universitario, potrebbe ottenere direttamente, senza concorso. Negli ambienti dell’Upo raccontano che Alessandro Carriero, direttore dell’Istituto di Radiologia del Maggiore di Novara, non si streccerebbe le vesti di fronte alla prospettiva di perdere Stecco che, peraltro, difficilmente potrebbe trovare collocazione nell’ospedale di Vercelli o in quello di Alessandria dove da qui a giugno del 2024 i primariati attualmente vacanti avranno quasi certamente il loro titolare.