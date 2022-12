Lega: Molinari, apertura congressi in Piemonte, compattezza e unità

"Al via i congressi provinciali della Lega in Piemonte. Si parte con Cuneo in mattinata e Alessandria nel pomeriggio, storicamente due delle nostre province più importanti. In un contesto coeso e di grande dialogo interno è stato eletto Giorgio Maria Bergesio a Cuneo e nel pomeriggio sarà la volta di Lino Pettazzi ad Alessandria. Entrambe sono infatti candidature unitarie. Ennesima grande prova di maturità della Lega Piemonte che dimostra solidità e compattezza. L'unità è la nostra forza". Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e segretario piemontese della Lega.