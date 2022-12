Sci: cdm; l'azzurra Bassino vince il gigante di Sestriere

Successo numeri sei in carriera, e ottenuta nel suo Piemonte, per l'azzurra Marta Bassino, che ha vinto lo slalom gigante di coppa del mondo di Sestriere, con il tempo di 2.28.89. Seconda la svedese Sara Hector (2.29.00) e terza la slovacca Petar Vhlova (2.29.29), leader dopo la prima manche. Federica Brignone, settima nella prima prova, con una seconda tutta all'attacco, ha chiuso quarta (2.29.55), tenendo dietro anche Mikaela Schiffrin, sesta (2.30.85). Per l'Italia in classifica anche la brava vicentina Asya Zenere, da poco inserita nel circuito di coppa, undicesima, e poi Roberta Melesi ventottesima. Domani a Sestriere va in scena uno slalom speciale.