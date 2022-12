Movida: polizia Torino identifica 334 persone sabato sera

La polizia del Commissariato Centro di Torino, notte tra sabato e domenica, ha identificato 334 persone e controllati 6 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati. Si tratta di controlli straordinari svolti nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della "movida". L'attività si è concentrata in piazza Vittorio Veneto, piazza Emanuele Filiberto, via Bonafous, via Verdi e via Matteo Pescatore. In particolare un bar in via Bonafous è stato contravvenzionato per motivi di igiene e un locale in via Verdi per aver diffuso musica con deejay senza la relativa autorizzazione, oltre che per la mancanza di un'adeguata cartellonistica sui divieti di fumo. I servizi di polizia nelle stesse aree continueranno con cadenza regolare.