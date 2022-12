Musei: oltre 20 mila visitatori all'Egizio nel ponte Immacolata

Sono stati 20.870 i visitatori al Museo Egizio nel ponte dell'Immacolata, da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2022. L'anno scorso nell'analogo periodo da mercoledì 8 a domenica 12 dicembre (con un giorno in più conteggiato) i visitatori furono 12.897. Quest'anno le giornate di maggiore afflusso al museo sono state venerdì 9 dicembre con 5.805 visitatori e sabato 10 dicembre con 5.827 visitatori, giornate in cui l'Egizio ha osservato l'orario speciale 9-21. Un successo a cui ha contribuito anche l'apertura, lo scorso 7 dicembre, della mostra dedicata ai geroglifici e alla scrittura "Il dono di Thot: leggere l'antico Egitto". Si tratta di numeri che segnano una decisa crescita dei visitatori, non solo rispetto al 2021, ma anche rispetto ai trend pre-pandemia: nel 2019, nei tre giorni del Ponte dell'Immacolata (dal 6 all'8 dicembre 2019), si registrarono 7.559 visitatori e nel giorno con maggior affluenza (il 7 dicembre) si registrarono 3.200 ingressi.