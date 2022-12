Bilancio: Cattaneo (FI), minime a 600 euro per over 75

"Noi rivendichiamo l'importanza di dare più soldi a chi vive con meno di 600 euro al mese di pensione, una questione che non può essere ignorata. Il nostro intervento, del resto, riguarda una platea molto più ampia di quella che beneficerebbe di quota 103, che manda in pensione a 62 anni poche decine di migliaia di persone". Così in una intervista il capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro Cattaneo, che per i giovani che cercano lavoro chiede "detassazione e decontribuzione totale dei nuovi assunti, è una proposta diametralmente opposta all'idea del reddito di cittadinanza". "Noi partecipiamo lealmente a questo governo, che è composto da partiti con sensibilità diverse su alcuni temi. Per questo riteniamo legittimo arricchire la coalizione con le nostre proposte - ha aggiunto - Il bonus cultura per i 18enni? L'emendamento Mollicone, così com'è formulato, non va bene, non possiamo sostenerlo. È giusto aver aperto la discussione su alcune modifiche allo strumento, sui requisiti per accedere al bonus, o per circoscrivere meglio gli ambiti di spesa. "18app" va rivista e corretta, ma bisogna assicurare continuità al bonus anche nel 2023 ed evitare che vadano perse le risorse stanziate".