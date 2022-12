Smat: Standard & Poor's promuove la società

L'agenzia di rating Standard & Poor's ha promosso Smat, Società metropolitana acque Torino, da 'Bbb' a 'Bbb+' riconoscendo il netto miglioramento del profilo finanziario della società pubblica torinese ed ha contestualmente innalzato lo Stand-alone credit profile (Sacp) da "bbb" ad "a-". Inoltre l'agenzia innalzato il posizionamento di Smat negli indici Esg (Environmental, Social, And Governance) a E-2, S-2, G-2 (da G-3) a seguito del miglioramento della valutazione dell'azienda in relazione alla struttura della governance nonché alla gestione del rischio in un periodo particolarmente impegnativo. L'incremento di affidabilità attribuito a Smat, sottolinea la società in una nota, sarà determinante per l'ottenimento delle migliori condizioni finanziarie per sostenere l'ambizioso piano di sviluppo che prevede investimenti per circa 700 milioni di euro nei prossimi 5 anni, finalizzati principalmente alla digitalizzazione delle reti ed alla realizzazione di infrastrutture strategiche ammesse cofinanziate dal Pnrr. "In un quadro di generale difficoltà economica l'azienda dimostra di reggere e, anzi, di avere adeguate riserve finanziarie per rispettare gli impegni assunti. Ci restituisce dunque rinnovata sicurezza per la gestione del servizio ed una maggiore garanzia per gli investimenti futuri - commenta il presidente di Smat, Paolo Romano - la credibilità e la solvibilità dell'azienda permetteranno di ottenere tassi sostenibili in caso di accesso ad eventuali finanziamenti". "Questo importante riconoscimento da parte di Standard & Poor's - aggiunge l'ad Armando Quazzo è la conferma che Smat non è solo in grado di sviluppare le attività di servizio in maniera adeguata, ma anche di migliorare prestazioni ed indicatori anche in un periodo di forte criticità come quello attuale".