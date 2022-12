Casa: Pd Piemonte, chiesta audizione presidenti Atc

"Abbiamo chiesto un'audizione urgente dei presidenti delle tre Atc piemontesi in seconda Commissione consiliare, per fare luce sulle notizie allarmanti relative ai bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa. Ci risulta che, negli ultimi mesi, le spese non coperte dai canoni siano lievitate, rendendo concreto il rischio di default". Lo hanno annunciato in una nota la vice segretaria Pd Piemonte e consigliera regionale Monica Canalis e il consigliere regionale Pd Domenico Ravelli, secondo cui "interessi passivi dei mutui, spese per l'amministrazione degli stabili, manutenzione ordinaria, stanno compromettendo l'equilibrio contabile dei tre enti che in Piemonte gestiscono la maggior parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". "Con una povertà abitativa in rapido aumento e un forte bisogno di risposte innovative per fronteggiare sfratti e emergenza energetica, la nostra Regione non può permettersi una crisi delle Atc, asse portante delle politiche regionali per la casa- aggiungono gli esponenti Dem che auspicano che "in tempi rapidi abbia luogo l'audizione dei tre Presidenti Emilio Bolla, Marco Marchioni e Paolo Caviglia". "Su un bene primario come la casa e su un tema crescente come la povertà abitativa occorrono trasparenza e tempestività", concludono.