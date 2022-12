Rai: Laganà, vicino a lavoratori Torino, allarmi inascoltati

"Cambiano i governi, cambiano i vertici Rai e, mentre si normalizza sempre più la dipendenza del servizio pubblico multimediale al governo di turno, continuano per lo più inascoltati gli allarmi delle lavoratrici e lavoratori RAI che producono tutti i giorni ore e ore di trasmissione. In tutte le sedi regionali e nei centri di produzione c'è grande sofferenza, preoccupazione ed estrema incertezza per il futuro. Professionisti un tempo motivati ora diventati numericamente sempre più esigui e considerati una matricola più che una risorsa sulla quale investire. Un continuo calpestio delle grandi professionalità aziendali a favore di costose e discutibili collaborazioni esterne. Questo sembra essere il pericoloso trend di fronte al quale nessuno propone una concreta soluzione". Lo scrive il consigliere Rai, Riccardo Laganà, in un comunicato di solidarietà ai lavoratori di Torino in sciopero. "Oggi, 12 dicembre 2022 - afferma -, è la volta delle lavoratrici e dei lavoratori del Centro di Produzione Rai di Torino che da tempo hanno acceso una grande spia rossa nella cartina geografica dei disagi del servizio pubblico RAI. Un progetto industriale e di sviluppo, reintegri congrui e funzionali del personale in tutti i settori (numeri da rivedere urgentemente fronte delle incentivazioni e dei pensionamenti avvenuti dal 2018 ad oggi), investimenti tecnologici e formazione è quello che si chiede". "Le trasferte del personale di Torino a Milano con tanto di costosi noleggi di studi esterni per produrre trasmissioni mentre il grande studio 1 di Torino rimane chiuso - prosegue Laganà -, è la scossa che ha rotto la pazienza già incrinata dalle insoddisfacenti risposte dei dirigenti Rai delle direzioni competenti a risolvere da tempo la vertenza Torino. Condivisibili dunque le preoccupazioni espresse all'interno della mozione di parte del Consiglio Comunale di Torino e delle sigle sindacali. Occorre invertire la marcia della progressiva dismissione e investire sulla preziosa e professionale realtà del Centro di Produzione di Torino, pianificando correttamente ed equamente le produzioni in modo da ottimizzare tutte le realtà produttive senza subire, con il solito aggravio di costi, il pesante condizionamento di talent, agenti e società di produzione. Massima solidarietà, quindi, e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del Centro di produzione radiotelevisivo di Torino".