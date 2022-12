Iren: S&P conferma rating BBB- con outlook positivo

L'agenzia di rating S&P Global Ratings ha confermato il rating per il merito di credito a lungo termine al livello BBB-'con outlook positivo. Lo stesso rating è attribuito anche al debito senior non garantito. Il rating esprime "la solidità e la qualità del merito creditizio di Iren e riflette, a giudizio dell'agenzia, l'avanzamento rispetto al Piano Industriale al 2030 e la resilienza dei risultati economico finanziari nell'attuale contesto di mercato caratterizzato dalla volatilità dello scenario energetico e dagli interventi regolatori. L'outlook positivo è supportato da solide metriche investment grade e da un business model diversificato che contrastano le attuali incertezze macroeconomiche e normative. Dal punto di vista finanziario, il rating assegnato esprime anche lo stato di buona liquidità del Gruppo, l'elevata credibilità sul mercato dei capitali e l'ottima relazione con le banche, grazie anche ad una sempre maggiore focalizzazione su strumenti di finanza sostenibile". "La conferma del giudizio di investment grade per Iren è il risultato di un modello di business integrato che permette di superare le complessità dello scenario attuale caratterizzato da elevati prezzi energetici e impattanti interventi normativi. Nonostante questo difficile contesto di mercato gli obiettivi industriali del Gruppo sono in linea rispetto ai target del Piano Industriale 2030, registrando, in particolare, un anticipo temporale sul cronoprogramma di sviluppo della capacità rinnovabile", commenta Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Iren.