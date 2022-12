Piemonte: istituite le Palestre della salute

I piemontesi potranno svolgere esercizio fisico strutturato (Efs) ed attività fisica adattata (Afa) in strutture non sanitarie dedicate e riconosciute dalla Regione, sotto la supervisione di professionisti con apposite competenze. Il provvedimento per i 'Percorsi e le Palestre della salute', presentato dal consigliere Daniele Valle (Pd), è stato approvato a maggioranza in una seduta congiunta della quarta e della sesta Commissione, presieduta dal consigliere Davide Nicco. Le attività si potranno svolgere anche all'aria aperta, attraverso specifici percorsi e sempre sotto il controllo di personale qualificato. "Con questa legge anche il Piemonte - ha spiega Valle - si dota di strutture capaci di garantire qualità del servizio e sostenere politiche di prevenzione e benessere, nonché di riconoscere il valore della laurea in scienze motorie, offrendo così un nuovo importante sbocco lavorativo a chi ha intrapreso questo percorso".