Qualità vita: Lo Russo, dato che ci stimola ancora di più

"È un dato che ci stimola ancora di più. Un dato peraltro comune a quasi tutte le grandi città che, a causa degli effetti della crisi economica, hanno visto peggiorare gli indicatori". Così, a margine della seduta del Consiglio comunale, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, commenta la classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita delle città italiane, che vede il capoluogo piemontese scendere di 9 posizioni arrivando al 40esimo posto. "Nel caso di Torino - precisa - il principale indicatore della qualità della vita che fa perdere posizioni è la qualità dell'aria, la qualità ambientale, e questo è un ulteriore stimolo rispetto alle politiche ambientali della città. Dobbiamo risollevarci". E si questo ribadisce che "la prima questione che ci riguarda è la qualità dell'aria: dobbiamo mettere in campo, e lo stiamo facendo, azioni strutturali per mitigare l'inquinamento. Torino non è in una posizione felice e questo non aiuta - rimarca Lo Russo -, ma sono molte le azioni che sono state messe in campo, come la riqualificazione dei nostri edifici comunali, saranno circa 850 quelli che verranno completamente ricondizionati per ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera entro i prossimi 7 anni. E dobbiamo anche assolutamente lavorare - conclude - sul tema generale dell'inquinamento ambientale da traffico veicolare e questo è un elemento su cui concentreremo ulteriormente i nostri sforzi".