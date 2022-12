Piemonte: diritti umani, marcia a Torino il 15 dicembre

Si terrà giovedì 15 dicembre la marcia per i diritti umani organizzata dal comitato regionale del Piemonte, in collaborazione con la giunta, in occasione della giornata mondiale. "Al centro della mobilitazione il sostegno a quanti ancora oggi, nel mondo, si vedono privati dei diritti e delle libertà fondamentali" si legge nella nota ufficiale. Il raduno è fissato alle 17.30 in piazza Solferino, a partire dalle 18 il corteo passerà da via Pietro Micca e arriverà in piazza Castello. All'evento interverranno il presidente del Consiglio e del Comitato diritti umani Stefano Allasia, i vicepresidenti del Comitato diritti umani Sara Zambaia e Giampiero Leo, il prefetto di Torino Raffaele Ruberto, l'assessore alle Politiche sociali e parti opportunità del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli.