Torino: proroga di 3 mesi regolamento straordinario dehors

In attesa del nuovo regolamento sui dehors, arriva la proroga di 3 mesi del Piano straordinario di occupazione del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar e ristoranti. Lo ha deciso oggi la Giunta comunale che ha approvato la relativa delibera che dovrà ora essere confermata dal voto in Consiglio. La proroga, spiegano da Palazzo Civico, "nasce dalla duplice necessità di permettere una corretta e ordinata transizione dal regime straordinario attualmente vigente a quello ordinario, che entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, e di evitare la presentazione di richieste e progetti sulla base di norme destinate in brevissimo lasso di tempo a essere, almeno in parte, superate". La delibera conferma, dunque, la procedura semplificata per i dehors e subordina l'occupazione straordinaria del suolo al pagamento del canone Cosap e della Tari in regime di autodeterminazione. L'atto proroga la concessione di occupazione del suolo fino al 31 marzo.