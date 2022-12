ECONOMIA DOMESTICA

Cresce il risparmio, ma resta in banca

Gli italiani si confermano formichine. La percentuale dei risparmiatori si è riportata verso i livelli pre-pandemia, attestandosi al 53,5%, leggermente inferiore il dato piemontese (52,3%). Gros-Pietro: "La liquidità inerte è un grossissimo danno sociale"

Aumentano in Italia i risparmi delle famiglie. Anche i piemontesi, nonostante i chiari di luna, cresce il numero di chi riesce a mettere da parte una quota del proprio reddito: nel 2022 sono il 52,3%, contro il 47,3% dell’anno scorso. Il dato regionale è leggermente peggiore a quello nazionale (53,5%). Rispetto al periodo pre-pandemia, però, sono cresciuti in Piemonte di più i depositi bancari e postali: +14,3% (13% italiano).

È quanto emerge dalla ricerca sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani, realizzata da Intesa Sanpaolo e dal Centro Studi Einaudi. Le difficoltà non sembrano legate al reddito: ben il 93,3% degli intervistati nel 2022 rispondono infatti di essere finanziariamente indipendenti. C’è poi da osservare che la quota di quanto viene risparmiato varia a seconda dei gruppi; ad esempio, il 68% dei laureati riesce ad accantonare risorse contro meno del 50% di chi ha un titolo di istruzione media inferiore. Inoltre, il 69% di chi ha un reddito netto mensile maggiore di 2.500 euro risparmia contro il 36% di chi non arriva a 1.600 euro. Tuttavia, solo il 17% del campione risparmia avendo in mente uno scopo preciso: il 30% lo fa per ragioni puramente precauzionali.

A livello piemontese sale dal 70% al 79% la percentuale che ritiene di avere un reddito adeguato al proprio sostentamento. Tra le priorità nell’investimento del risparmio è apprezzato il rendimento di lungo periodo (dal 4,7% al 7,7%), perde consenso la liquidità (dall’11% all’8,9%). Pochi, rispetto all'Italia, mettono al primo posto il rendimento di breve periodo. Le famiglie piemontesi, come quelle italiane, sono soddisfatte dell’investimento in immobili: tra le famiglie che hanno una casa in proprietà i giudizi positivi sono circa l’87% in Piemonte e circa l’89% in Italia.

Per il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, intervenuto alla presentazione nella sede di piazza Belgioioso a Milano, “i risparmi sono molto elevati ma stanno sui conti correnti sotto forma di liquidità e la liquidità inerte è un grossissimo danno sociale. Bisogna mobilitare questa liquidità ma l’atteggiamento di famiglie e imprese è prudente”. Negli investimenti “il rischio non va evitato ma affrontato e gestito, ma la propensione al rischio degli italiani è bassissimo”, perciò serve una maggiore “educazione finanziaria”, specie per i giovani.

La sicurezza si conferma al primo posto tra le caratteristiche desiderate degli investimenti (57% del campione), seguita dalla liquidità. Tra le maggiori preoccupazioni spicca la valutazione del rischio delle diverse soluzioni di investimento (53% circa). Persiste la tendenza a tenere disponibilità liquide in eccesso per motivi precauzionali: l’improvvisa accelerazione dell’inflazione contribuisce tuttavia a ridurre il grado di soddisfazione associato alla detenzione della liquidità.

Il focus sugli imprenditori fa emergere diversi segnali positivi. In risposta alla crisi, più del 35,7% ha innovato i propri prodotti; il 39,6% ha accelerato sul fronte della digitalizzazione; il 34,7% ha puntato sulla promozione online e il 23% sulle vendite online. Digitalizzazione e innovazione saranno gli assi portanti del rilancio, insieme alle relazioni di parternariato (33%) e agli investimenti nella formazione (31%).

Preoccupa la debolezza dei giovani sul fronte dell’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa: solo il 2,3% si dichiara molto interessato ai temi dell’economia e della finanza. Il tempo medio dedicato all’informazione su questi argomenti è di 17 minuti alla settimana.