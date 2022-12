Metaverso: 117 startup per piano accelerazione gruppo Sella

Sono 117 i progetti candidati a partecipare a Metaverse 4 Finance, il primo programma italiano di accelerazione Web3 promosso dal gruppo Sella e realizzato dal proprio Venture Incubator dpixel in collaborazione con il Global Partner Visa. L'obiettivo è individuare e sostenere la crescita delle startup nazionali e internazionali per lo sviluppo di soluzioni e tecnologie innovative, economicamente sostenibili, inclusive e sicure, nell'ambito del metaverso applicato alla finanza. I 117 progetti presentati provengono da 26 Paesi del mondo. In particolare, 37 dall'Italia, 11 dagli Stati Uniti, 6 dal Regno Unito, 5 dall'India, 3 dalla Germania mentre le restanti candidature arrivano, tra gli altri, da Argentina, Canada, Finlandia, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Vietnam e Australia. Alla fase finale sono state selezionate le idee di 7 startup che riguardano, in particolare, soluzioni finanziarie basate su architettura di finanza decentralizzata, soluzioni "crypto as a service" per il B2B, metaversi decentralizzati e soluzioni di open banking ibride Web2 e Web3.