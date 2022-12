Anpas, il piemontese Favale eletto vicepresidente nazionale

C'è anche un po' di Piemonte nel vertice del Consiglio nazionale Anpas eletto oggi a Roma al 54esimo Congresso dell'ente di pubblica assistenza. Accanto a Niccolò Mancini, nominato come presidente nazionale, è infatti stato designato alla vicepresidenza nazionale Vincenzo Favale, consigliere della Croce Verde Torino, già eletto anche nella direzione regionale di Anpas Piemonte. "Ho accettato la carica di vicepresidente di Anpas nazionale - dice - con profondo orgoglio, ma soprattutto con un grande senso di gratitudine verso tutti i volontari che mi hanno votato, in particolare quelli delle associazioni piemontesi che cercherò di rappresentare nel miglior modo possibile. I prossimi anni saranno decisivi per il nostro movimento e per la creazione di una rete nazionale coesa, solidale, onesta e innovativa. Ci aspetta un compito oneroso - aggiunge -, ma sono convinto che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi". "Siamo molto soddisfatti - commenta Andrea Bonizzoli, presidente Anpas Piemonte - per l'elezione nel Consiglio nazionale di due consiglieri piemontesi, Favale e Luigi Negroni, oltre al membro di diritto, Marco Lumello. E' orgoglio per tutti noi l'elezione di Favale, segno del lavoro svolto da sempre dai consiglieri piemontesi a sostegno della compagine nazionale".