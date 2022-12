Sanità: Icardi, Parco Salute non ammesse tempistiche diverse

"Indicativamente, la scadenza dei termini per la presentazione dei progetti definitivi potrebbe essere entro i primi 15 giorni di aprile, tenuto conto anche dei tempi legati alle informative obbligatorie da fornire all'Anac. Tempi diversi non sono ammessi dalle procedure di gara". Cosi l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta ad un'interrogazione in Consiglio regionale sull'eventualità di fissare a gennaio il termine della gara per il nuovo Parco della Salute e della Scienza di Torino.