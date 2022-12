METEORE

L'economia circolare a 5 stelle:

ricliclo di ex assessori e trombati

Appendino non dimentica i fedelissimi. Negli staff parlamentari il suo titolare all'Ambiente Unia e l'allora vicepresidente del Consiglio comunale Imbesi. Pure la Dadone dopo il ministero spera in un incarico. E c'è chi bussa alla porta di Fratelli d'Italia

Non solo ex parlamentari o addirittura ministri, anche tra le seconde e terze file del Movimento 5 stelle c’è chi prova a piazzarsi al fianco di deputati e senatori appena eletti del partito di Giuseppe Conte. Ex consiglieri comunali e assessori, collaboratori di piccole amministrazioni locali, attivisti: è un gran brulicare nel sottobosco grillino per accaparrarsi quel che resta di posti e prebende, un incarico anche modesto, magari part time, per restare nel giro, per non finire tra le meteore di un firmamento in cui è facile passare dalle stelle alle stalle.

E così tra i primi a tornare in auge ci sono i fedelissimi di Chiara Appendino, uomini e donne più fidati durante il turbolento mandato a Palazzo Civico: lei ora è tornata a essere una delle stelle più luminose e c’è chi ha ripreso a brillare di luce riflessa. Il miracolato Antonino Iaria, tanto per fare un esempio, che dopo essere stato assessore all’Urbanistica ha ottenuto addirittura uno scranno parlamentare, con un’elezione a dir poco rocambolesca, si porterà dietro anche l’ex collega di giunta Alberto Unia, che andrà a comporre il suo staff. Ma non è l’unico a essere ripescato: la stessa Appendino, per esempio, oltre a Caterina Pregliasco, sua ombra per cinque anni, ha ingaggiato anche Serena Imbesi, già vicepresidente del Consiglio comunale, sua amica prima che sodale politica. Pure questa in fondo è economia circolare in cui niente si butta e tutto si trasforma, o meglio si ricicla.

In queste ore i nomi che più di tutti hanno catturato l’attenzione di giornalisti e addetti ai lavori sono stati quelli dell’ex capogruppo Vito Crimi e di Paola Taverna che hanno già trovato posto negli staff di Palazzo Madama. Si parla anche di una possibile collocazione tra gli uffici di Camera e Senato dell’ex ministro della Pubblica amministrazione e delle Politiche giovanili Fabiana Dadone, che pure quando era al ministero qualche amico lo aveva piazzato e poi, mentre si componevano le liste, aveva fatto di tutto per far inserire in posizione eleggibile il suo compagno Ergys Haxhiu, ma con scarsi risultati.

Tra le figure più marginali dell’amministrazione Appendino c’è anche l’ex assessore alle Famiglie Marco Giusta che ha ottenuto subito dopo la fine del mandato un incarico al gruppo regionale pentastellato come “collaboratore dell’ufficio di comunicazione” per un importo di 4mila euro complessivi in un anno e mezzo. E l’ex presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari? Pare che dopo aver concionato per cinque anni sul ruolo della sinistra, la giovane meteora 5 stelle frequenti ora ambienti di Fratelli d’Italia. “Si è fatto avanti lui – confermano da quelle parti – ma non è ancora chiaro cosa voglia”.