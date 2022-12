Minacce di morte al sindaco, operaio denunciato nel Torinese

Un 55enne è stato denunciato per le minacce di morte al sindaco di Chiaverano (Torino), Maurizio Fiorentini. E' stato lo stesso primo cittadino a presentare denuncia ai carabinieri della compagnia di Ivrea. L'indagato è un ex muratore, attualmente disoccupato, che era stato impiegato come cantoniere per il Comune grazie a delle borse lavoro. L'uomo è finito nei guai per minacce a pubblico ufficiale, imbrattamento di suolo pubblico e furto di energia elettrica. Il mese scorso al 55enne era stata staccata la corrente dal suo appartamento perché moroso da lungo tempo. Per tutta risposta si è allacciato abusivamente al contatore della sede degli alpini e ha minacciato sindaco e segretario comunale.