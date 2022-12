Processo ad assistente Vattimo, difesa chiede assoluzione

Assoluzione perché il fatto non sussiste. Questa è la richiesta della difesa al processo - ripreso oggi a Torino - a Simone Caminada, 38 anni, amico e assistente di Gianni Vattimo, imputato per la circonvenzione di incapace ai danni del filosofo ed ex europarlamentare. Per Caminada la procura, alla scorsa udienza, aveva proposto quattro anni di reclusione sostenendo che aveva approfittato della fragilità del professore per interessi personali ed economici. Lo stesso Vattimo ha sempre respinto l'idea di essere una persona affetta da disturbi psichiatrici o psicologici, e oggi ha seguito l'udienza in tribunale, dove è arrivato, in carrozzina, accompagnato dallo stesso Caminada. "Non stiamo parlando - ha detto l'avvocata difensore Corrada Giammarinaro - di un povero vecchio coperto di stracci e abbandonato sul ciglio della strada e nemmeno del protagonista del romanzo di Bassani 'Gli occhiali d'oro'. Vattimo è un uomo che conosce bene il gioco della seduzione e la gestione del triangolo amoroso. Un uomo che coltiva la sua idea di libertà. Diversa da quella della procura della Repubblica e da quella di alcuni personaggi che compaiono in questa vicenda". Il legale ha anche osservato che in certi momenti sembra che intorno a Vattimo graviti "una cerchia che somiglia a un nido di serpi pronte a scagliarsi le une contro le altre". Il pubblico ministero Dionigi Tibone ha preso la parola per una breve replica alle dichiarazioni dell'avvocata: "Mi ha colpito che abbia parlato di procura classista. Noi abbiamo sempre detto che qui l'omosessualità non c'entra nulla. Abbiamo solo valutato dei comportamenti che costituiscono reato. E' il nostro dovere. Ricondurci a ideologie d'antan collegate con il fascismo non è corretto. Lo respingiamo in toto". La sentenza è prevista a febbraio.