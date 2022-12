COMUNE DI TORINO

Sala Rossa, riapre la buvette

Negli anni ruggenti, quando i consigli spesso andavano avanti fino a notte fonda, è stato il bivacco per giornalisti e politici. Luogo di ristoro e camera di decompressione durante le estenuanti trattative, tra maggioranze sempre sul punto di saltare e opposizioni pronte a saltare la barricata. Quanti aneddoti avrebbe potuto raccontare sulla buvette di Palazzo Civico un cronista di razza come Beppe Sangiorgio, che quelle stanze conosceva a menadito, persino gli armadi dentro i quali qualche volta si rintanava per origliare i colloqui tra i big di partito (sì, all'epoca ogni partito mandava le proprie punte di diamante). Finita quella stagione, assieme agli immangiabili toast che solo la mitica Maria Magnani Noya riusciva a trangugiare con l'immancabile “Bisogna berci su qualcosa, mi fate portare un whisky?”, anche la buvette venne mandata nel dimenticatoio. Chiusa, per risparmiare si disse, e in ossequio delle nascenti furie populiste.

Ora, dopo otto anni, riapre i battenti: è stato pubblicato un nuovo bando che prevede la sperimentazione di un anno, con la rotazione di più operatori per un periodo variabile da due a quattro mesi ciascuno. Il bando non prevede spese a carico del Comune per il servizio e il gestore non praticherà prezzi calmierati ma di mercato. Inoltre, nei giorni di riunione del Consiglio comunale, la buvette sarà aperta, oltre che ai consiglieri e ai componenti della Giunta, al personale e agli ospiti.

“L’imminente riapertura della buvette – commenta la presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo – si inscrive in una serie di rinnovamenti, iniziati con questo mandato amministrativo, volti a valorizzare e le attività dell’assemblea. Ne è stato un altro esempio, nei mesi scorsi, l’allestimento della nuova Sala stampa”.