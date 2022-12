Tav: giornalista affrontata a corteo, No Tav condannati

Il giornalista non è obbligato a mostrare il tesserino ai partecipanti a una manifestazione che si tiene in un luogo pubblico. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza con cui ha reso irrevocabili le condanne a otto mesi di carcere per violenza privata di due attivisti No Tav. La sentenza si riferisce a un episodio del 2013, quando una giornalista del quotidiano "La Repubblica" lasciò un corteo dei No Tav in Valle di Susa, che stava seguendo per ragioni di servizio, dopo essere stata affrontata da alcuni dimostranti. L'accusa era di avere costretto la cronista a mostrare il tesserino e a indicare l'automobile con la quale aveva raggiunto la zona. Gli Ermellini hanno confermato la ricostruzione fatta nel 2021 dai giudici della Corte d'appello di Torino, secondo i quali i dimostranti, dopo avere detto alla giornalista "che non l'avrebbero lasciata andare senza prima averla identificata, l'avevano circondata con tono e atteggiamento minaccioso"; uno di loro "le intimò di mostrare il tesserino", mentre un altro impugnava un bastone (anche se non lo ha brandito contro la donna). L'episodio è stato suddiviso in due fasi distinte: nella prima, a causa della condotta "arbitraria, insistente e petulante", sono state contestate le molestie (cadute in prescrizione), mentre nella seconda si è parlato di violenza privata. "E' errata - si legge nella sentenza - l'impostazione dei ricorrenti quando ritengono che l'esibizione del tesserino fosse atto dovuto, dal momento che la manifestazione si teneva in un luogo pubblico e la vittima stava svolgendo legittimamente un'attività di documentazione di quanto stava accadendo, senza per questo dover fornire una giustificazione documentale circa la sua qualifica". Un terzo condannato non ha presentato ricorso.