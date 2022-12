Named acquisisce 100% della cuneese New Penta

Il gruppo Named, leader italiano nel mercato degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e dei cosmetici, rende nota l'acquisizione del 100% delle quote di New Penta. L'azienda con sede a Castelletto Stura (Cuneo) entra così a fare parte del primo polo nutraceutico italiano, che si prepara a chiudere il 2022 con 170 milioni di euro di ricavi e oltre 500 dipendenti. L'imprenditore Guido Dracone manterrà la carica di amministratore delegato in New Penta. La cessione è avvenuta da parte di Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in pmi dall'elevato potenziale di crescita, e dell'imprenditore Guido Dracone. Orienta Capital Partners era entrata nel capitale di New Penta a maggio 2021. Contestualmente ora sia Orienta Capital Partners sia Guido Dracone hanno reinvestito nel Gruppo Named. Il gruppo Named, controllato da White Bridge Investments, è il primo polo nutraceutico italiano, nato dall'unione di Specchiasol, Named, Phyto Garda, Wellmicro, Farma-Derma, Named sport e GDI Martera. Il risultato è una concentrazione di competenze che ha come obiettivo garantire il benessere e mantenere la salute attraverso lo studio scientifico e la valorizzazione di ciò che la natura offre.