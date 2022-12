Scontri all'ateneo di Torino, condannati 23 antagonisti

Gli antagonisti dei collettivi universitari condannati a Torino per gli scontri con le forze dell'ordine il 13 febbraio 2020 sono 23. A tutti è stato attribuito il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare dieci i condannati per violenza privata nei confronti del Fuan. Due i condannati per lesioni e uno dei militanti dovrà pagare le parti civili. Tre imputati invece per danneggiamento, mentre un'anarchica è stata condannata per la violazione del foglio di via da Torino, che aveva all'epoca dei fatti. Nove le assoluzioni. Nessuna condanna per rapina, reato contestato dalla Procura. Le pene per i 23 condannati sono comprese tra i 4 e i 9 mesi di reclusione, mentre il pubblico ministero Enzo Bucarelli aveva chiesto 32 condanne da 4 mesi a 2 anni e 8 mesi di reclusione. I disordini erano scoppiati al Campus Einaudi, quando gli autonomi, vicini al centro sociale Askatasuna cercarono di impedire che il Fuan, gruppo studentesco vicino a Fratelli d'Italia, volantinasse contro un incontro sul tema "Fascismo-Colonialismo-Foibe. L'uso politico della memoria per la manipolazione delle verità storiche" con la partecipazione dell' attore e scrittore Moni Ovadia. Furono feriti otto poliziotti e due guardie giurate e l'aula "Paolo Borsellino", assegnata al Fuan, fu devastata.