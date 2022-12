Teatro Regio Torino, Jouvin "obiettivo è la qualità per tutti"

Il budget che il Teatro Regio di Torino sta per approvare per il 2023 è di 35,8 milioni e la quota abbonati, che nella stagione 2022 era di 3.500, ha già superato i 4mila. Sono alcuni dei dati illustrati in una Commissione in Comune dal sovrintendente Mathieu Jouvin, che ha ribadito l'obiettivo "di essere un teatro di alta qualità artistica, moderno e con grande visibilità anche internazionale, che accolga artisti di grande livello, aperto a tutti, con particolare attenzione ai giovani. Un teatro che meriti la fiducia dei suoi sostenitori e del pubblico e che disponga di un modello operativo efficiente per crescere in sicurezza". Sul fronte del personale, Jouvin ha ricordato che "la nuova dotazione organica prevede 309 posizioni e al momento gli occupati sono fra i 290 e 300", a cui si aggiunge il personale necessario per le produzioni e quello delle aziende esterne per maschere, biglietteria e pulizie. "Stiamo per ritrovare nel '23 - ha sottolineato - il livello di attività degli anni precedenti alla pandemia. Il teatro sta uscendo da un periodo molto difficile, fra crisi finanziaria e pandemia, oggi stiamo lavorando a risistemare la casa e pensando di ampliarla nel futuro. Dobbiamo essere più attenti che mai alla dimensione di gestione finanziaria, vogliamo rafforzare la dotazione economica e stiamo cercando di aumentare il numero dei soci privati", ha aggiunto, facendo cenno anche alla questione dei rincari energetici, "con costi che prevediamo raddoppiati rispetto al 2022, con almeno 800mila euro in più". Fra gli aspetti evidenziati, la volontà di puntare sui giovani, che al momento rappresentano una quota molto bassa del pubblico abbonato. Fra le iniziative, la compagnia di 7 giovani cantanti che lavoreranno con contratto di 1 anno, le anteprime per gli under 30 a 10 euro e una stagione di piccoli concerti pop legati alle opere in calendario, il primo dei quali con gli Eugenio in Via Di Gioia per il "Barbiere di Siviglia".