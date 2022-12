Sospese nozze per filosofo Vattimo, futuro marito a processo

Sono state sospese le nozze di Gianni Vattimo, 86 enne filosofo torinese, con il suo assistente di 38 anni, Simone Caminada, previste a Vimercate (Monza), per ordine della Procura di Torino. Il futuro marito di Vattimo infatti, è a processo in Piemonte con l'accusa di circonvenzione di incapace. Secondo la procura torinese, avrebbe raggirato il partner per poter avere accesso al suo patrimonio. A celebrare le nozze avrebbe dovuto essere Roberto Rampi, ex senatore Pd. Le celebrazioni sono state bloccate quando, durante una verifica da parte dell'Anagrafe vimercatese, accertamenti consuete per ogni unione, è venuto fuori il procedimento penale a carico del futuro sposo. A quel punto gli uffici amministrativi hanno avvisato il Comune di Vimercate, che ha contattato la Procura di Torino. Il 13 dicembre, in occasione dell'udienza del processo a carico del 38 enne, il magistrato ha chiesto la sospensione delle nozze, in attesa della sentenza, richiesta poi inviata al Comune di Vimercate.